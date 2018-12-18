Похвалившихся Путину сирийскими трофеями военных сняли на видео

Президент России Владимир Путин перед заседанием коллегии Минобороны осмотрел выставку образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии. Видеоролик с экспозиции был опубликован во вторник, 18 декабря, в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как военные демонстрируют главе государства экспонаты и рассказывают об их технических характеристиках.

Как уточняет «Интерфакс», Путину показали 97 видов оружия, от пистолетов до снайперских винтовок и гранатометов, пункты управления боевиков, комплекты гуманитарной помощи, самодельные взрывные устройства, элементы экипировки, а также беспилотники и установки для кустарного производства отравляющих веществ. Сообщается, что российского лидера сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

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По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, экспозицию позднее перенесут в подмосковный парк «Патриот». Она будет доступна для осмотра посетителями.

В августе 2017 года экспозиция трофеев, захваченных у боевиков террористических группировок в ходе сирийской кампании, была представлена в рамках форума «Армия-2017». Помимо этого, на выставке развернули отдельную выставку, посвященную деятельности группировки российских войск в Сирии.

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