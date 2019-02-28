В JTI увидели возможности для роста рынка вейп-устройств в России

В 2018 году объем сегмента устройств закрытого типа со сменными капсулами вейп-рынка России вырос вдвое. Об этом рассказал генеральный менеджер JTI Россия Дин Гилфиллан.

По его словам, это только начало. «По экспертным оценкам, в ближайшие три года он может вырасти в 3-5 раз до уровня, сопоставимого с Великобританией, где на долю таких устройств приходится 20 процентов рынка продуктов со сниженным риском», — говорит Гилфиллан.

В связи с этим, топ-менеджер JTI видит хорошие перспективы для продаж нового продукта компании Logic Compact. Компания разработала новую систему в 2018 году и уже представила ее на рынках Канады, Великобритании и ряда других европейских стран, а с 28 февраля и в России.

Эксперты правительственных организаций здравоохранения Великобритании и Канады констатируют, что вейпинг представляет собой значительно более безопасную альтернативу сигаретам для взрослых потребителей. Проведенное в 2018 году исследование Public Health England подтвердило, что вейпинг как минимум на 95 процентов менее вреден по сравнению с традиционным курением.