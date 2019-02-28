У замены Лагерфельда нашлась замена

Дизайнер Эрик Пфрандер возглавит французский модный дом Chanel в паре с Виржини Виар. Об этом сообщает W Magazine.

Пфрандер получил должность креативного директора и будет отвечать за рекламу, маркетинг, съемки, мероприятия и диджитал-маркетинг бренда. Виржини Виар по-прежнему останется главным дизайнером, которым она стала сразу после смерти главы дома Карла Лагерфельда.

Издание Hypebeast отмечает, что Пфрандер был не только помощником Лагерфельда в профессиональной сфере, но и его близким другом. «Если Виар была правой рукой Лагерфельда, то Пфрандер — левой», — пишут журналисты.

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Информация о том, что Виржини Виар продолжит дело Лагерфельда появилась 19 февраля, в день его смерти.

Немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался в парижской больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.

Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Вся галерея «Карл Великий» Продолжить Лагерфельд во время работы в доме Chloé, 1978 год Фото: Jean-Regis Roustan / East News 1 /21

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