Нерасторопные врачи оставили пациента без работы и возлюбленной

Житель Шотландии в течение шести лет ожидал операцию по удалению опухоли в области шеи и лишился работы и возлюбленной. Об этом сообщает издание The Mirror.

40-летний Дон Райт (Don Wright) из города Абердин родился с гемангиомой на шее (врожденной доброкачественной опухолью сосудов). В возрасте 21 года он решил избавиться от кожного нароста с помощью лазера, однако врачи удалили только часть опухоли.

В 2012 году мужчина заметил, что гемангиома начала увеличиваться в размерах, и спустя год прошел обследование в больнице. Лечащий врач отправил Райта на прием к пластическому хирургу, однако консультация состоялась только в 2015 году. «Каждый раз, когда я посещал доктора, он объяснял, что произошла путаница с финансированием операции», — вспоминает шотландец.

Болезнь сделала мужчину депрессивным и подавленным. По его словам, нарост издавал неприятный запах и пачкал подушку во время сна. «Я лишился возлюбленной и работы примерно в одно и то же время, — рассказывает Райт. — Раньше мы посещали клубы и рестораны несколько раз в неделю. Но я перестал выбираться на люди… Думаю, ей все это надоело».

В 2016 году Райту провели подготовительную процедуру для блокировки кровеносных сосудов, чтобы уменьшить потерю крови. Однако операцию ему так и не сделали, и в ноябре 2017 года пациенту оказали повторный сеанс блокировки сосудов для предотвращения кровотечения.

В сентябре 2018 года шотландец получил письмо из больницы, в котором сотрудники извинились за задержку в лечении и пообещали назначить операцию на ближайшую дату. В результате врачи так и не связались с пациентом, поэтому мужчина по-прежнему нуждается в медицинской помощи.

По данным издания, власти Шотландии гарантируют больному предоставление первичного осмотра в больнице в течение трех месяцев. Как только доктор назначает необходимое лечение, оно должно быть оказано в течение последующих трех месяцев.

Представители больницы, в которой обследовался Райт, отказались комментировать произошедшее и пообещали напрямую связаться с пациентом.

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