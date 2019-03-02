США заподозрили КНДР в попытках киберограблений

Хакеры из Северной Кореи проводят масштабные кибератаки на американские банки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника генпрокурора США по нацбезопасности Джона Демерса.

По словам Деремса, именно стремление к кражам средств отличает северокорейских хакеров от иранских, китайских и российских, которые больше заинтересованы в получении разведданных.

Следователи ФБР установили, что хакеры из КНДР «охотятся» не только за американскими банками — в 2016 году они же стояли за кибератакой на Центральный банк Бангладеш. Эксперты связали это с санкциями, ухудшившими финансовое положение страны, и попытками добыть деньги.

Как отмечается в статье, хакеры используют разные методы кибератак, в том числе, фишинг — отправку сотрудникам банков писем с вредоносными ссылками, переход по которым позволяет им получить доступ к системам и похитить деньги.

В феврале была зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию. По мнению экспертов, за атакой стояло подразделение Bluenoroff северокорейской группы Lazarus, которое занимается операциями, связанными с извлечением денежной прибыли.

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