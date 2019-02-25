В США придумали способ предотвратить кибервойну с Россией

В США задумались о возобновлении работы экстренной горячей линии с Россией для обсуждения всех случаев кибератак с целью предотвратить эскалацию напряжения. Как пишет The Daily Beast, подобные меры принимались в 80-х, когда президентом США был Рональд Рейган, а СССР возглавлял Михаил Горбачев, но в рамках политики ядерного разоружения.

Издание объясняет такое желание американцев опасениями новых атак со стороны России, в которых будут участвовать не только отдельные хакеры, но и целые группы специалистов по распространению дезинформации в сети. Одной из целей таких операций, считают чиновники, могут стать президентские выборы в США в 2020 году. Сама по себе система подразумевает передачу защищенных сообщений, она уже существует в Белом доме и носит название «кибергорячая линия» (cyberhotline).

Трое неназванных американских чиновников рассказали The Daily Beast, что чиновники разведывательных ведомств в администрации нынешнего американского лидера Дональда Трампа помнят об этой «кибергорячей линии» и рассматривают ее применение как последний шанс на предотвращение кризиса в информационном пространстве, сравнимого с Карибским кризисом в 1962 году.

«Все было выложено на стол, все возможные варианты решения угрозы кибербезопасности. Горячая линия стала одним из вариантов в контексте необходимости для нас напрямую решать эту проблему и при этом знать, что Россия получила сообщение», — подчеркнул один из них. По его словам, пока что США не видели каких-либо признаков того, что Россия «прекратила вмешиваться».

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Современная горячая линия между США и Россией по кибербезопасности работает в рамках соглашения через отделы внутри ведомств в каждой из стран. В США за нее отвечают в Госдепартаменте, а в России — Министерство обороны. Горячая линия была создана в 1987 году с целью не допустить ядерной войны. Главным новшеством более 25 лет спустя стало появление голосовой линии между координатором по кибербезопасности в Белом доме и замсекретаря совета безопасности России.

По данным The Daily Beast, пока что система использовалась лишь один раз — под конец второго президентского срока Барака Обамы. Тогда текстовое сообщение было направлено от американцев к российской стороне. Это было предупреждение о том, чтобы «Москва не атаковала "инфраструктуру" для проведения [президентских] выборов 2016 года [в США]». Позже было получено подтверждение, что оно доставлено в Кремль. Спустя пару дней был получен ответ от России: «Нам нужно больше информации». С тех пор линия не использовалась, уверяет издание.

Двое бывших сотрудников национального совета безопасности США утверждают, что в рамках использования горячей линии в 2016 году стороны общались с помощью голоса.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных в 2016 году во время избирательной кампании против американских политических организаций. По утверждениям американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс.

6 января 2017 года была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В ней указано, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа. Москва отвергает причастность к кибенападениям.

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