Кремль заинтересовался опросом о снижении влияния на россиян

В Кремле обратили внимание на исследование «Левада-Центра», свидетельствующее о снижении влияния властей на жизнь россиян. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Я обратил внимание (на опрос), но я не понял сути исследования и его критериев, поэтому я не в состоянии что-либо сказать», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать опрос.

По словам пресс-секретаря, он «пытался вчитываться в эту информацию, но не понял, на основе чего и каким образом были получены эти данные».

Согласно данным исследования, опубликованного на сайте «Левада-Центра», за два года влияние президента и силовиков на жизнь граждан снизилось, хотя эти институты продолжают оставаться наиболее влиятельными в стране.

Влиятельность оценивалась по пятибалльной шкале, где 5 — наивысшая оценка роли института. По мнению опрошенных, оценка лидера рейтинга — президента — сократилась с 4,7 до 4,2 балла.

В тройку лидеров также вошли Вооруженные силы, оценка влияния которых за два года не изменилась и составила 4,1 балла, а также Федеральная служба безопасности, чей показатель снизился с 4,1 до 3,8 балла.

Месяц назад в Кремле прокомментировали данные другого опроса, согласно которому 41 процент граждан в возрасте от 18 до 24 лет желает уехать за границу. Как отметил тогда Песков, «это не такой высокий показатель».

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