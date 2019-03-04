Сьюзан Чани сыграет лайв на модульном синтезаторе в Москве

Звуковой дизайнер Сьюзан Чани приедет в Москву. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 4 марта.

Ее выступление состоится 8 марта в Цифровом Деловом Пространстве в рамках цикла концертов, организованных столичной промо-группой AND Concerts. Композитор исполнит электронный квадрофонический лайв на модульном синтезаторе Buchla.

Чани увлеклась электроникой в 60-е годы, когда во время обучения в Беркли познакомилась с изобретателем Доном Буклой. Тогда она начала собирать синтезаторы, чтобы заработать деньги на собственный инструмент. После переезда в Нью-Йорк артистка основала собственную саунд-дизайнерскую компанию, а позднее создала звуковое оформление рекламы Coca-Cola. Кроме того, она записывала эффекты к танцевальной версии саундтрека «Звездных войн» и занималась озвучкой продукции компании Atari — одного из лидеров игровой индустрии того времени.

Первый альбом композитора Seven Waves вышел в 1982 году. С тех пор она выпустила 15 студийных пластинок и пять раз становилась номинантом на премию «Грэмми». В настоящее время 72-летняя Чани читает лекции в Red Bull Music Academy, работает с молодыми музыкантами и регулярно выступает с импровизационными концертами, в том числе на таких крупных фестивалях, как Sonar и Primavera Sound.

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