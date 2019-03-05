Нокаутировавшая пьяного покупателя продавщица раскрыла подробности драки

Rob / YouTube

Героиней появившегося в интернете видео с нокаутом пьяного мужчины в пивном магазине оказалась 22-летняя россиянка Карина Еремеева из Владимирской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, девушка несколько лет занималась тайским боксом. Когда агрессивный пьяный мужчина напал на одного из покупателей и начал бить его головой о холодильник, Еремеева среагировала быстро. Она вышла из-за прилавка и вмешалась в драку, несколькими ударами повалив мужчину на пол. После этого девушка вернулась на кассу и оставила агрессора дожидаться скорой помощи. По словам девушки, он 10 минут не мог встать и оскорблял всех присутствующих, лежа на полу.

Как рассказала Еремеева изданию, медики диагностировали у мужчины перелом лодыжки. Девушка помогала врачам накладывать ему шину. Через несколько дней мужчина вернулся в магазин и принес извинения продавщице.

Через два месяца после инцидента девушка уволилась из магазина, проработав четыре года. Она вышла замуж и воспитывает двоих детей. После произошедшего администрация магазина установила тревожные кнопки.

Инцидент в магазине произошел 26 декабря 2016 года в Гусь-Хрустальном (Владимирская область). Запись с камеры видеонаблюдения появилась на сайте Reddit 28 февраля. Пользователи соцсети восхищались продавщицей и признавались ей в любви. Британский боец UFC Даррен Тилл поделился видео с нокаутом девушки в своем Instagram-аккаунте.

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