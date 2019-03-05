Приезд Асада оказался тайной для МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не знал о визите президента Сирии Башара Асада в Тегеран. Об этом рассказал ISNA пресс-секретарь МИД Бахрам Касеми, сообщает Reuters.

«Министерство иностранных дел ни на каком уровне не располагало информацией, и этот недостаток сохранялся до самого конца визита», — указал он. По данным Касеми, подобное отсутствие координации и стало одной из причин для решения Зарифа об отставке.

«Отставка не была частным, индивидуальным вопросом», — добавил представитель. Он отметил, что это была попытка вернуть министерство и в целом дипломатическую систему страны на полагающееся ей место.

Асад посетил Тегеран 26 февраля. Это была его первая поездка в Иран с начала кризиса в Сирии в 2011 году. Глава государства встретился с духовным лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи, при этом присутствовал Касем Сулеймани — руководитель сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана). Также Асад провел переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани.

В тот же день глава иранского МИД подал в отставку, однако президент ее не принял.

Зариф сыграл ключевую роль в заключении ядерной сделки с западными странами в 2015 году. После того как США вышли из нее в мае 2018 года, он подвергался нападкам сторонников жесткого курса в отношении Запада в Иране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!