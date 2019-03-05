NtechLab выйдет на рынок коммерческой недвижимости и ретейла

Watcom Group, один из ведущих игроков на рынке аналитики и подсчета посетителей в торговых центрах и ретейле, и NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий, подписали договор о сотрудничестве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Watcom получила статус авторизированного партнера NtechLab федерального уровня по продуктам на основе алгоритма распознавания лиц FindFace. Алгоритм откроет новые возможности для пользователей высокоточной технологии подсчета посетителей от Watcom. Watcom и NtechLab намерены совместно создать комплексные решения, направленные на помощь бизнес-структурам в переходе на качественно новый уровень аналитики клиентских потоков, – в первую очередь для управляющих коммерческой недвижимостью и предприятиями из сферы ретейл.

По словам генерального директора Watcom Group Романа Скороходова, Watcom выбрала NtechLab в качестве партнера, поскольку компания является лидером на мировом рынке, а ее алгоритм распознавания лиц FindFace показал наилучшие результаты во время тестов в рамках пилотных проектов.

Интеграция компаний позволит создать сервисы для максимально точного обезличенного подсчета уникальных посетителей, числа повторных визитов, вычисления конверсии от посетителя к покупателю. Управляющие торговыми площадями получат возможность анализировать данные о поле, возрасте и выражаемых клиентами эмоциях, отслеживать перемещения по торговым площадям каждой из заданных групп клиентов и оптимизировать расположение рабочих мест сотрудников в зависимости от потребности.

Продукты компаний также повысят эффективность учета рабочего времени персонала, предоставляя статистику присутствия сотрудников на рабочем месте и их перемещений. Кроме того, на основе данных информационной системы службы охраны смогут в режиме реального времени выявлять случаи мошенничества и присутствия на территории нежелательных посетителей.

По оценке основателя и руководителя лаборатории нейронных сетей NtechLab Артема Кухаренко, сотрудничество с Watcom Group позволит компании заметно расширить присутствие на рынке видеоаналитики в сфере розничной торговли. «Благодаря интеграции с Watcom алгоритм FindFace получит новое измерение, которое поможет нашим клиентам решать практические задачи по повышению доходности торговых площадей», — отметил он.