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Белоруссия оказалась среди лидеров по поставкам взрывчатки на Украину

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Белоруссия в 2018 году стала одним из крупнейших поставщиков пороха и взрывчатых веществ на Украину, передает белорусская редакция «Радио Свобода».

По ее данным, Минск поставил Киеву боеприпасов на 1,9 миллиона долларов. Выше показатели только у Германии (два миллиона) и США (3,2 миллиона). Все три страны нарастили объемы поставок данного товара: Белоруссия — на 19 процентов, Германия — на 60, США — на 127,5 процента.

В 2018 году Украина также закупила порох и взрывчатые вещества у России на миллион долларов, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее.

До 2014 года Украина сама экспортировала порох и взрывчатые вещества и почти не покупала их у других стран. Однако с началом военного конфликта на юго-востоке страны потребность армии в вооружениях возросла.

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