Британский эсминец последит за российскими военными кораблями

Британский эсминец проследит за проходом российских военных кораблей в проливе Ла-Манш. Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства, передает Reuters в среду, 6 марта.

Эскадренный миноносец британских ВМС вышел в море в выходные 2-3 марта из-за появления у берегов Шотландии российского эсминца «Адмирал Ушаков» и еще трех военных кораблей. По данным Минобороны, британское судно будет сопровождать российские корабли, пока те не пройдут через Английский пролив.

В заявлении ведомства говорится, что сопровождение российских судов проводится для того, чтобы удостовериться, что они не нарушают правил нахождения в международных водах.

Как отмечает агентство, британские военные не впервые проявляют настороженность в отношении российских военных кораблей. В частности, в мае 2018 года глава Королевского военно-морского флота Великобритании Филип Джонс говорил, что российские корабли все активнее выходят в международные воды у британских берегов, «чтобы посмотреть, насколько решительно мы можем отреагировать на их действия».

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