Главная защитница семейных ценностей в Думе предложила лечить геев

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила не сажать гомосексуалов в тюрьму, а лечить их. Об этом она сказала в интервью журналисту Владимиру Познеру в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о своем отношении к уголовному преследованию сексуальных меньшинств.

«Ну, Чайковский тоже был. Но он это скрывал и стеснялся этого. За что его уголовно наказывать? Он же больной. Его надо… Лечите», — сказала депутат.

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Позднее в разговоре с РИА Новости Плетнева подтвердила, что считает геев больными людьми. «Если вы считаете, что это здоровые люди, на здоровье, считайте, а я считаю, что это люди больные», — подчеркнула парламентарий.

Также в ходе интервью она высказалась на тему абортов и призналась, что сама прошла через процедуру. «Жили мы бедно, я понимала, что мне нужно будет воспитывать детей, учить», — вспоминала она. По ее словам, за это ей стыдно, и иногда она читает молитву по бумажке и просит прощения, потому что это «убивание человека».

Вместе с тем Плетнева встала на защиту права женщины самой решать, что делать со своей беременностью. Она отметила, что часто в этом вопросе решающий фактор — финансовый. «Если бы она очень хорошо жила, может, и десять бы родила», — сказала глава комитета. При этом она подчеркнула, что выступает против беби-боксов, которые якобы не соответствуют «нашей нравственности».

Позднее Плетнева заявила РИА Новости, что все высказанное в интервью Познеру является ее частным мнением.

В прошлом году Тамара Плетнева говорила, что ее не интересует тема домашнего насилия, потому что «у нее такой проблемы нет». Во время чемпионата мира по футболу в России она советовала девушкам не связываться с иностранными болельщиками, а рожать «своих детей». Женщина защищала депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняли в домогательствах к журналисткам, и переложила вину в случившемся на его жертв.

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