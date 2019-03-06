Продававшая шестидневную дочь женщина задержана с поличным в Москве

На востоке Москвы с поличным задержана 23-летняя женщина, продававшая свою новорожденную дочь за миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель главного следственного управления СКР по Москве.

«Женщина разместила в одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. В нем она сообщила, что передаст ребенка за один миллион рублей. А 5 марта 2019 года в квартире на востоке Москвы она передала покупателям ребенка», — рассказала Иванова.

По словам официального представителя столичного главка СКР, ребенку в настоящее время ничего не угрожает, она направлена для обследование в больницу, после чего будет передана в дом ребенка. Родившая ее женщина на первом же допросе вину признала в полном объеме, следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.

Иванова уточнила, что возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пункты «б, з» части 2 статьи 127 прим УК РФ). Операцию совместно проводили следователи СКР и оперативники столичного главка МВД.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, 23-летняя женщина, приехавшая из Киргизии, арендовала квартиру на Халтуринской улице. «Задержали ее около 16:00 5 марта по месту жительства — сразу после того, как она взяла деньги и передала покупателям ребенка и расписку в получении всей суммы. Также она собственноручно написала отказ от прав на младенца. Свой поступок задержанная объясняет сложным материальным положением и тем, что беременность оказалась неожиданной. Даже имя девочке родившая ее придумывать не стала», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

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