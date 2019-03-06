Enter Shikari вернутся в Россию с большим туром

Британская пост-хардкор-группа Enter Shikari устроит большой тур по России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 марта.

«С момента нашей первой поездки в Россию страна заняла особое место в наших сердцах. Страсть фанатов невероятна и сделала Россию нашим вторым домом. Мы с нетерпением ждем выступлений в регионах страны и, наконец, вернемся в Екатеринбург, где не были уже несколько лет», — сказал лидер коллектива Рау Рейнольдс.

7 марта музыканты выступят в московском клубе Adrenaline Stadium, а 9 марта — на площадке A2 Green Concert в Санкт-Петербурге. Они также дадут концерты в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

Состоящая из четырех участников группа Enter Shikari была основана в 2003 году. В своем творчестве они объединяют хардкор и транс, пост-хардкор и металкор, а также используют электронные сэмплы. Их последняя пластинка The Spark вышла в 2017 году. Она выиграла награду Kerrang! Awards 2018 в номинации «лучший альбом».

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