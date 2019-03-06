Россияне заработали миллионы рублей на подделке туалетной бумаги

Двоих жителей Челябинска осудили за подпольное производство контрафактной туалетной бумаги, на котором они заработали более двух миллионов рублей. Об этом в среду, 6 марта, со ссылкой на прокуратуру региона сообщает «Российская газета».

По данным ведомства, с февраля по апрель 2017 года челябинцы в цехе на улице 2-я Дальняя изготовили почти 260 тысяч рулонов туалетной бумаги под наименованием «Туалетная бумага из Набережных Челнов». При этом ущерб от действий осужденных составил 2,4 миллиона рублей.

Подпольное производство было прекращено в ходе оперативно-разыскных мероприятий полиции. Как установили сотрудники правоохранительных органов, наемные работники предприятия не подозревали, что участвуют в незаконной деятельности.

Советский суд Челябинска признал организаторов производства виновными по части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»). Им назначены наказания в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

11 сентября 2014 года сообщалось, что в ходе проверки с оптового склада на улице Таежной в городе Абакане было изъято несколько десятков рулонов поддельной туалетной бумаги.

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