Турецких феминисток разогнали пулями и газом

Полиция Стамбула разогнала участниц ежегодного феминистского митинга, приуроченного к Международному женскому дню. Об этом сообщает Associated Press

Митингующие планировали принять участие в акции «Ночной марш феминисток» (Feminist Night March), которая была запланирована на 19:30 по местному времени перед Французским культурным центром. Перед началом марша тысячи участниц собрались на улице Истикляль и начали скандировать лозунги в адрес полицейских.

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Как уточняет The Guardian, полиция сочла митинг несогласованным. Сотрудники правоохранительных органов потребовали разойтись всех собравшихся, после чего попытались остановить женщин с помощью баррикад. Затем они применили против демонстранток слезоточивый газ и пластиковые пули, разделив толпу на три группы.

По данным Bianet, женский марш проводится в Турции ежегодно с 2003 года. Демонстрантки требуют равных прав и окончания исторического угнетения женщин.

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