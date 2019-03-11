В Москве покажут киноконцерт с лучшей музыкой Disney и Pixar

В Москве состоится представление «Лучшая музыка Disney и Pixar». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 марта.

Шоу покажут 23 марта в Большом зале Московской консерватории. Организаторы планируют представить зрителям новый формат — киноконцерт, в рамках которого на большом экране покажут фрагменты из знаменитых анимационных кинолент под музыкальное сопровождение симфонического оркестра.

В программе прозвучат композиции из таких мультфильмов, как «Рататуй», «Валл-и», «Тачки», «В Поисках Дори», «Вверх!», «Головоломка», «Суперсемейка 2», «Тайна Коко», «Храбрая сердцем», «История Игрушек» и «Университет Монстров».

Представление продлится 1 час 50 минут. Приобрести билеты можно на сайте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!