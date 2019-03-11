Пенсионер разработал систему беспроигрышных ставок и был изгнан букмекерами

В английском городе Колчестер, графство Эссекс, пенсионеру запретили делать ставки после того, как он выигрывал 12 дней подряд. Об этом сообщает издание The Mirror.

Майкл Бэйтс (Michael Bates) заработал в букмекерской конторе Coral более 2 тысяч фунтов стерлингов (171,6 тысячи рублей) за 12 дней. 74-летний британец сделал 48 ставок на скачки, и все из них оказались успешными. После этого ему запретили делать ставки, сославшись на то, что он «выиграл слишком много».

«Как они могут приглашать людей делать ставки, а потом прогонять, если они выигрывают? Они хотят, чтобы все их клиенты были неудачниками», — пожаловался Бэйтс. Он объяснил, что много лет исследовал скачки и пришел к выводу, что в 80 процентах случаев гонку выигрывает лошадь с номером от одного до четырех.

Пенсионер позвонил в головной офис компании и пожаловался на местный филиал букмекерской конторы. Ему ответили, что сотрудники имеют право отказывать в обслуживании по разным причинам, в том числе, если клиент слишком много выигрывает. Бэйтс был шокирован ответом и стал делать ставки в других конторах.

Директор по связям с общественностью Coral Саймон Клэр (Simon Clare) заявил, что рассмотрит случай Бэйтса. «В очень редких случаях, когда клиенты демонстрируют редкую проницательность или придерживаются убыточной для нашей компании системы ставок, мы просим сообщать в головной офис о ставке для ее авторизации. Однако даже в таких редчайших случаях мы, как правило, не запрещаем делать ставку, но уменьшаем ее размер», — добавил он.

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