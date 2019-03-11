Проблемы с электричеством толкнули венесуэльцев на массовое ограбление магазина

Боливарианская национальная полиция задержала более 50 человек во время попытки ограбления супермаркета в пригороде Каракаса Баруте. Об этом сообщает El Nacional.

Причиной мародерства стало повсеместное отключение электроэнергии, из-за которого магазины по всего стране не работают уже более трех дней. Чтобы проникнуть внутрь супермаркета, люди бросали камни в витрины.

Отмечается, что родственники задержанных не знают, куда увезли пытавшихся ограбить магазин, и требуют предоставить им эту информацию.

7 марта почти вся Венесуэла осталась без света. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. Позже электроснабжение частично восстановили.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Эль-Гури» в штате Боливар. Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что сооружение пострадало от кибератаки из США.

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