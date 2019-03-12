В России впервые покажут «Брекзит» с Бенедиктом Камбербэтчем

В России впервые покажут политическую драму «Брекзит» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 марта.

Сеансы пройдут 14 марта в 20-ти кинотеатрах объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино». Кроме того, в этот день посмотреть картину смогут подписчики портала Okko.

«Мы рады, что именно такой громкий проект дает старт регулярным знаковым премьерам в объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" и в онлайн-кинотеатре Okko. "Брекзит" — это не только превосходное качество и великолепная игра несравненного Камбербэтча, но и отражение мировой истории, которая вершится прямо сейчас, свидетелями которой мы являемся. Проект также интересен своим форматом. Мы верим, что именно такие эксперименты, объединяющие усилия оффлайн и онлайн площадок, будут формировать новые тренды в потреблении видеоконтента — как фильмов, так и сериалов», — отметила директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава.

Кинолента, рассказывающая историю британского референдума в 2016 году, снята автором «Черного зеркала» и одним из авторов «Шерлока» Тоби Хэйнсом. В центре фильма — закулисье кампании за выход Великобритании из Евросоюза, которой руководил политический стратег Доминик Каммингс.

Мировая премьера «Брекзита» состоялась 7 января.

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