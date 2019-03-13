Установлены личности устроивших стрельбу в бразильской школе

Нападавшими на школу в Бразилии оказались два ее бывших ученика в возрасте 17-ти и 25-ти лет. Об этом сообщает Globo.

Гильерми таучи Монтейру и Луис Энрики ди Кастру, по предварительным данным, убили восемь человек. После нападения они покончили с собой.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел примерно в 9:30 по московскому времени. В результате стрельбы ранения получили 17 человек.

В полиции рассказали, что незадолго до произошедшего в правоохранительные органы поступил вызов, связанный с огнестрельным оружием. Стражи порядка направлялись на место, которое находится неподалеку от школы, когда узнали о расстреле учащихся. Связаны ли эти два происшествия между собой, пока неизвестно.

По данным на 2017 год, в школе учится около 350 человек из средних классов, а также почти 700 старшеклассников.

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