Нападения на петербургские бордели связали с освобождением националиста Дацика

После выхода на свободу осужденного за погром в борделе националиста Вячеслава Дацика (Рыжий Тарзан) в Петербурге возобновились нападения на публичные дома. Об этом «Таким делам» рассказала глава организации по защите прав секс-работников «Серебряная роза» Ирина Маслова.

По ее словам, инцидент произошел вечером в понедельник, 11 марта. «Насколько я понимаю, видео снимали, но никуда его не выложили. При этом на странице в соцсетях у Вячеслава Дацика был призыв», — сказала правозащитница.

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Она отметила, что в нескольких салонах ей рассказали о звонках мужчины, который представлялся Дациком и говорил, что «он свободен и придет делать контрольную закупку». Маслова добавила, что пока не может пожаловаться в полицию, потому что у нее нет фото- и видеодоказательств, а также личных рассказов пострадавших. Сейчас женщина ищет жертв нападений и проводит с девушками предупредительные работы. Представители «Серебряной розы» планируют использовать скриншот со страницы Дацика и подать заявление в Следственный комитет.

Журналисты издания не смогли получить комментарий от националиста и его адвоката Андрея Федоркова.

Вячеслав Дацик — бывший боец ММА. В мае 2016-го он вместе с соратниками врывался в бордели на Васильевском острове и в Петроградском районе и выгонял на улицы голых секс-работниц с их клиентами, угрожая монтировкой. Также мужчина сломал дверь в номере петербургского бутик-отеля, и вытащил оттуда 30-летнюю женщину, которой удалось убежать.

Во время одного из судебных заседаний летом 2017-го Дацик избил конвоира и пытался сбежать, в другой раз пытался съесть один из документов во время ознакомления с материалами своего дела.

В марте 2018 года его приговорили к 3,5 годам колонии за погромы в борделях. 25 февраля Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел приговор и постановил освободить осужденного «в связи с отбытием наказания», так как истек срок давности по обвинениям в побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. На следующий день Дацик вышел на свободу.

Ранее Дацик уже был судим за серию вооруженных нападений на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время слушаний по делу он сбежал из психбольницы в Норвегию, где попросил политического убежища, но его экстрадировали в Россию. Он провел в колонии пять лет и освободился в марте 2016 года. В июне 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил ему пять тысяч евро, признав условия его содержания в тюрьме невыносимыми.

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