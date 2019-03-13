Собака преодолела полстраны и оказалась ненужной хозяйке

В США девушка отказалась забрать домой свою собаку, которую ей привезла волонтер, проехав полстраны. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.

В начале марта волонтеры обнаружили помесь питбуля по кличке Блу (Blue) в городе Мидленд, штат Мичиган, на севере страны. Собаку доставили в приют, где ей просканировали чип и выяснили, что ее хозяйка живет в городке Лихай-Эйкерс южного штата Флорида. Сотрудники приюта связались с владелицей, та была рада услышать, что Блу нашлась, и заявила, что собака «либо убежала, либо ее украли».

Одна из волонтеров согласилась отвезти животное хозяйке. Она проехала 2,3 тысячи километров за 20 часов на выходных. 22-летняя владелица Блу встретилась с женщиной и заявила, что не хочет забирать питомца. «Она сказала мне только, что у нее нет времени воспитывать собаку, нет вообще времени на собаку», — призналась волонтер и добавила, что у девушки было три собаки, и все они убежали или были украдены. Блу была очень рада видеть хозяйку, но волонтеру пришлось отвезти ее обратно в приют.

Теперь Блу ждет нового хозяина. Волонтер назвала ее «отличной собакой», но отметила, что не может взять животное к себе, так как у нее уже живут четыре пса.

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