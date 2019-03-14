В России выступят металлисты Accept с симфоническим оркестром

Немецкая хеви-метал-группа Accept приедет с выступлениями в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 марта.

Коллектив даст концерт 27 апреля в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге, а 28 апреля — на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве. Музыканты представят шоу из своих лучших хитов в сопровождении симфонического оркестра. Аналогичная программа уже имела большой успех во время фестиваля Wacken Open Air в 2017 году, где присутствовали 80 тысяч гостей.

«Сейчас я могу сказать, что впереди много музыкальных сюрпризов от Accept, которые поклонники группы даже не могут себе представить. Мы готовы приумножить успех, которого мы достигли на фестивале Wacken», — отметил гитарист Вольф Хоффманн.

Accept существует с 1971 года, однако с тех пор коллектив неоднократно распадался. После последнего воссоединения в 2009 году у артистов вышло четыре студийных альбома.

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