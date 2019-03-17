Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна

Студентам Уральского государственного горного университета (УГГУ) предложили закрыть прогулы в обмен на то, что они придут на молебен в поддержку строительства храма. Об этом учащиеся рассказали «Новой газете».

«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания. По его словам, предложение поступило от заместителя председателя студенческого профсоюза Наринэ Медянниковой.

В пятницу, 15 марта, в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» появился пост, где приведена переписка с Медянниковой. В сообщении она называет молебен митингом и пишет, что студентам не надо будет ничего кричать и митинговать.

Молебен прошел в воскресенье, 17 марта. По данным портала Е1, в нем приняли участие восемь тысяч человек. Храм хотят построить на месте сквера около набережной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!