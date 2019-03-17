Экономике США спрогнозировали неизбежное ослабление

Экономика США будет доминировать в мире еще 40 лет. С таким прогнозом в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

По его предположению, правительство США будет вести себя на мировых рынках «более эгоистично», после чего американскую экономику ждет «неизбежное ослабление». Он добавил, что считает экономику новым способом ведения войны.

Ранее 17 марта сообщалось, что США предсказали банкротство из-за военных расходов. Глава Института Резерфорда Джон Уайтхед рассказал, что главными виновниками постоянного роста долговых обязательств США являются военно-промышленный комплекс страны и некомпетентное государственное руководство

28 февраля Владимир Путин назвал единственный эффективный ответ на санкции. По его словам, им должно стать создание максимально благоприятные условий для развития экономики внутри России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!