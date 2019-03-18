Бодров-старший рассказал о встрече со «свиньей» Вайнштейном

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров — старший вспомнил о встрече с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По мнению Бодрова, Вайнштейн — «продюсер от бога», однако «был и остался свиньей». Режиссер заявил, что их первая встреча состоялась после показа фильма «Кавказского пленника» в Торонто. Вайнштейн пригласил его к себе пообщаться, и помощник назначил встречу на раннее утро.

Затем он несколько раз перезванивал и переносил встречу. «В итоге я пришел, и вижу — сидит в номере большой человек в белом халате и пьет кофе. То есть деловые вопросы он решал вот так», — поделился Бодров.

Он осудил «престарелых мужиков, которые хотят наслаждаться жизнью» и заявил, что скандал вокруг домогательств в Голливуде — оздоровительный процесс, поскольку меняются нормы поведения в индустрии.

Ранее в марте режиссер ответил на заявление шоумена и музыканта Стаса Барецкого о начале съемок третьей части фильма «Брат».

Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка в мае 2018-го. Его обвинили в изнасилованиях и преступлениях сексуального характера, однако через несколько часов отпустили под залог в миллион долларов. От действий продюсера могли пострадать более тысячи женщин. Вайнштейн не признал вину ни в одном из случаев.

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