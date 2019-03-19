Германии разрешили высылать мигрантов в страны с плохими условиями

Германия имеет право высылать просящих убежище мигрантов в страны с худшими условиями проживания. Соответствующее постановление вынес во вторник, 19 марта, Европейский суд Люксембурга, пишет Deutsche Welle.

В решении отмечается, что недостатки в системе социального обеспечения или серьезная бедность в стране не являются причиной для отмены депортации. Исключениями будут лишь случаи, в которых беженцев лишают основных потребностей — доступа к еде, воде и жилью.

В то же время просьба об убежище может быть отклонена в том случае, если мигрант уже взят под защиту в другой стране. Судьи также отметили, что система распределения беженцев в ЕС построена на взаимном доверии, а решения стран сообщества должны уважать права человека.

Как сообщается, германские суды обратились в Европейский суд за разъяснениями из-за нескольких случаев. В частности, из-за случая с уроженцем Гамбии, который сначала подал заявление в Италии, а затем еще и в Германии. При этом он утверждал, что его не следует отправлять обратно из-за плохих условий содержания на итальянской территории.

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Таким образом Германия имеет возможность спокойно высылать беженцев в страны ЕС, из которых они прибыли. В то же время окончательное решение остается за судом. Deutsche Welle отмечает, что пока неясно, какой будет реакция властей Венгрии, Италии и Польши, которые активно сопротивляются приему мигрантов.

В настоящее время люди, ищущие убежища в Евросоюзе, должны подавать заявление в первой стране, куда они прибыли. Если мигрант выехал в другое государство и подал заявление там, его в течение шести месяцев могут депортировать обратно в страну въезда.

В 2018 году Германия выслала более 8 тысяч человек. Большая часть из них была депортирована в Италию, некоторые — в Грецию, при этом Венгрия не приняла ни одного. Активисты же утверждают, что Берлин должен брать на себя ответственность за добравшихся до немецкой территории, поскольку условия для беженцев в других странах плачевны.

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