Мир
 
Последние новости
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Самолет совершил аварийную посадку на полпути из-за сломавшихся туалетов
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева
Украина начала готовиться к новой газовой войне с Россией
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Украинские олигархи объединились против Порошенко
Россиянин изнасиловал и убил отказавшую ему студентку
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
Новости партнеров

Германии разрешили высылать мигрантов в страны с плохими условиями

Перейти в «Мою Ленту»

Германия имеет право высылать просящих убежище мигрантов в страны с худшими условиями проживания. Соответствующее постановление вынес во вторник, 19 марта, Европейский суд Люксембурга, пишет Deutsche Welle.

В решении отмечается, что недостатки в системе социального обеспечения или серьезная бедность в стране не являются причиной для отмены депортации. Исключениями будут лишь случаи, в которых беженцев лишают основных потребностей — доступа к еде, воде и жилью.

В то же время просьба об убежище может быть отклонена в том случае, если мигрант уже взят под защиту в другой стране. Судьи также отметили, что система распределения беженцев в ЕС построена на взаимном доверии, а решения стран сообщества должны уважать права человека.

Как сообщается, германские суды обратились в Европейский суд за разъяснениями из-за нескольких случаев. В частности, из-за случая с уроженцем Гамбии, который сначала подал заявление в Италии, а затем еще и в Германии. При этом он утверждал, что его не следует отправлять обратно из-за плохих условий содержания на итальянской территории.

Таким образом Германия имеет возможность спокойно высылать беженцев в страны ЕС, из которых они прибыли. В то же время окончательное решение остается за судом. Deutsche Welle отмечает, что пока неясно, какой будет реакция властей Венгрии, Италии и Польши, которые активно сопротивляются приему мигрантов.

В настоящее время люди, ищущие убежища в Евросоюзе, должны подавать заявление в первой стране, куда они прибыли. Если мигрант выехал в другое государство и подал заявление там, его в течение шести месяцев могут депортировать обратно в страну въезда.

В 2018 году Германия выслала более 8 тысяч человек. Большая часть из них была депортирована в Италию, некоторые — в Грецию, при этом Венгрия не приняла ни одного. Активисты же утверждают, что Берлин должен брать на себя ответственность за добравшихся до немецкой территории, поскольку условия для беженцев в других странах плачевны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Germany eligible to deport refugees to EU countries with poor living conditions
Германия выслала рекордное число мигрантов
В ЕС пригрозили венгерским националистам
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
20:31Сегодня

Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина

15:05Сегодня

Нидерландского стрелка заподозрили в терроризме

19:11Сегодня

Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
20:07Сегодня

Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина

06:59Сегодня

В США затопило военную авиабазу с «самолетами конца света»

17:41Сегодня

Посла США потребовали изгнать из Германии

Мир00:0512 марта
Роберт Дерст

«Поубивал их всех, вот и все»

Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
17:2618 марта

Британских детей захотели оградить от навязчивого фастфуда

18:40Сегодня

Российские хакеры ФСБ в Чехии прикрывались продажей компьютеров

15:26Сегодня

Рухнувшее здание завалило сотню человек

Россия
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Российские суды начали требовать опровержения на посты в соцсетях
Мигранты сообщили о преследованиях после изнасилования россиянки мигрантами
Россиянке с инвалидностью отказали в праве на новорожденного ребенка
Все материалы
Мир
Расчет кремлевских старцев
 
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Германии разрешили высылать мигрантов в страны с плохими условиями
Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка
Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
В Сербии начались массовые беспорядки
Президента страны обвиняют в захвате власти. Его дворец штурмовали
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Президент Казахстана ушел в отставку
Нурсултан Назарбаев правил страной почти 30 лет
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
Назван временный преемник Назарбаева
Армения пригрозила разрывом союза безопасности в СНГ из-за Белоруссии
В Белоруссии начался сбор подписей за изгнание российского посла
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения
Сотрудник российской налоговой публично покаялся за работу властей
Названы самые теневые секторы экономики России
Илона Маска задумали отстранить от руководства Tesla
Все материалы
Силовые структуры
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полковнику Захарченко стало плохо от вопросов прокурора
Российские следователи вмешались в разборку судьи и полицейских
Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли
Российский суд освободил захотевшего почистить самогонный аппарат американца
Все материалы
Наука и техника
Падение без взлетов
 
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
«Роскосмос» пообещал «очень скоро» отправить человека на Луну
Крупнейшую математическую премию дадут американке
Раскрыта предыстория «Посейдона»
Опубликовано видео из реакторного отсека К-3
Все материалы
Спорт
Ледовое побоище
Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
Макгрегор назвал Нурмагомедова страшным соперником и заговорил о реванше
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Макгрегор поставил UFC условие
Бывший боец UFC пригрозил убийством российскому промоутеру
Умерла трехкратная олимпийская чемпионка
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Все материалы
Культура
Конец оттепели
Он придумал советское кино 60-х: умер Марлен Хуциев
В 1990-х продвинутый москвич читал журнал «ОМ», слушал радио «Максимум» и посещал клуб «Титаник»«Этого монстра выпустил я»
Как в России 90-х попадали в эфир «Сплин», Земфира и «Руки вверх!»
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино
В «Свинке Пеппе» обнаружили сексизм
Звезду Disney заподозрили в отправке интимных фото 13-летней девочке
Стала известна реакция Путина на смерть Хуциева
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Мощное интернет-оружие усилилось и атаковало новые устройства
Следователь рассказала о тяжелых последствиях работы с детским порно
Неудачная шутка в сети ввергла музыканта в годовую депрессию
Математик преподал ученицам урок любви, прославился на весь мир и был уволен
Все материалы
Ценности
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Наталья Орейро захотела открыть магазин в России
Американцы оценили внешность бритой российской актрисы
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала модель из 90-х и попалась
Виктория Бекхэм сняла нижнее белье на показе и отдала его модели
Все материалы
Путешествия
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Учитель выпил водки в туалете самолета и обозвал бортпроводника педофилом
Самолет совершил аварийную посадку на полпути из-за сломавшихся туалетов
Пассажиры самолета разбили друг другу носы из-за голых ног женщины
Названы самые дорогие для жизни города мира
Все материалы
Из жизни
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Подстреленный в щеку индиец вдохнул пулю и выжил
Нападение агрессивной кобры на велосипедистов попало на видео
Мужчина проехал сотни километров ради умирающей незнакомки
Все материалы
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Компания Subaru слегка обновила Legacy в России
Еще не представленный электрокар Volvo будут продавать в России
Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга
Все материалы
Дом
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Это днище, у нас в городе такого нет»
Состоятельный приезжий хотел купить жилье в Москве, но все пошло не так
Усадьбу ссыльного графа выставили на продажу в Подмосковье
Москвичей пересадили в нестандартные офисы
Жириновский предложил ввести каникулы по оплате услуг ЖКХ
Названа самая доступная страна для переезда из России
Все материалы