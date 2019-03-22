Disney закрыл работавшее над «Жизнь Пи» и «Дьявол носит Prada» подразделение Fox

Корпорация Disney после покупки активов компании Fox решила закрыть подразделение Fox 2000, работавшее с 1999 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Лейбл под руководством Элизабет Габлер специализировался на среднебюджетном кино. Отмечается, что его картины часто обретали популярность среди женской аудитории. Fox 2000 выпустил такие фильмы, как «Дьявол носит Prada», «Скрытые фигуры», «Чужая ненависть», «Марли и я», «Виноваты звезды», «Воды слонам!», «Рамона и Бизус», «Перси Джексон и Море чудовищ», «Ночь в музее: Секрет гробницы» и другие.

Пока неизвестно, что станет с сотрудниками закрытой студии. Издание передает, что в связи со слиянием компаний ожидается большое количество увольнений среди высшего руководства по маркетингу и дистрибуции Fox.

20 марта Fox официально стал частью Disney. Сумма сделки составила 71,3 миллиарда долларов.

В январе стало известно, что стриминговый сервис Netflix стал членом Американской ассоциации кинокомпаний. Он вступил в организацию с 97-летней историей, в которую входят шесть крупнейших киностудий Голливуда: Walt Disney, Paramount, Sony, 20th Century Fox, Universal City Studios и Warner Bros.

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