Свора игуан схлестнулась у бассейна и распугала отдыхающих

dailymail.co.uk

Несколько игуан устроили яростную схватку у бассейна на глазах у отдыхающих. На ролик, снятый очевидцем, обратил внимание таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как три игуаны дерутся возле лежаков у бассейна. Затем одна из них устремляется в воду и уплывает прочь, распугивая плавающих туристов. Спустя несколько секунд второй зверь пытается догнать противника и проплывает мимо напуганных женщин. Третья игуана остается у края бассейна.

На фоне слышны людские крики и возглас на испанском: «Я сматываюсь!»

Дата и место произошедшего не уточняются. По данным издания, никто из очевидцев не пострадал.

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