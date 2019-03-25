Неизвестные взорвали военный склад США в Японии

На одной из американских военных баз в Японии неизвестные взорвали несколько баллонов с газом. Об этом заявили в японском бюро Министерства обороны, передает NHK.

Инцидент произошел на военной базе США «Кэмп Дзукэран», где находится офис японского бюро. На месте преступления нашли сломанное ограждение, поэтому полиция предполагает, что для совершения преступления неизвестные проникли на территорию базы.

В результате происшествия никто не пострадал.

В 2016 году террорист-смертник взорвался на территории военной базы в йеменском городе Аден. Погибли не менее 49 человек.

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