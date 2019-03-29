Старушки избили хулигана тростями и обратили его в бегство

В канадском городе Эдмонтон, провинция Альберта, престарелые прихожанки католической церкви спасли священника от хулигана. Об этом сообщает CBC News.

Неизвестный молодой мужчина набросился на священника сразу после вечерней службы. Он повалил его на землю, схватил за шею и начал душить. По сведениям полиции, от него пахло алкоголем.

На защиту священника встали пришедшие в церковь старушки. «Эти пожилые женщины были шокированы, и их можно понять, но им удалось вмешаться, — рассказывает представительница эдмонтонской епархии Лоррейн Турчански (Lorraine Turchansky). — Они стали бить его своими тростями и вынудили отпустить священника».

Теперь хулигана, скрывшегося с места происшествия, разыскивают правоохранительные органы. Турчански посетовала, что никто из прихожанок не смог вызвать полицию вовремя: «Возможно, будь они помоложе, то достали бы сотовые телефоны и позвонили в 911, но это был не тот случай».

В 2018 году сообщалось, что 103-летняя жительница Берлина выгнала воров палкой. Когда злоумышленники проникли к ней в квартиру, она с неожиданной резвостью схватила трость и с ее помощью выгнала их за порог.

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