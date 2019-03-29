На фестивале Sound Up в Москве прозвучит музыка Эдуарда Артемьева

На фестивале Sound Up, который состоится 18 апреля в московском парке «Зарядье», прозвучит музыка композитора Эдуарда Артемьева. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 29 марта.

Отмечается, что его известнейшие сочинения для кино исполнят главные интерпретаторы его музыки — Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипки и вокальный ансамбль нового поколения Intrada.

Эдуард Артьемев родился 30 ноября 1937 года. Он является народным артистом России и четырехкратным лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Композитор создал музыку к фильмам таких режиссеров, как Никита Михалков, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский.

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