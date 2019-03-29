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Медведев рассказал о конфликте Абызова с кредиторами

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Дмитрий Медведев

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев связал дело бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова с его конфликтом с кредиторами. Об этом он заявил в ходе прямой линии во «ВКонтакте» в пятницу, 29 марта.

«Его коммерческая деятельность мне абсолютно неизвестна. Но я слышал о конфликте между ним и кредиторами, который и получил в конечном счете такое уголовно-правовое развитие. Теперь другого варианта развития событий не существует», — рассказал Медведев.

Он добавил, что комментировать расследование должны правоохранительные органы.

Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. В материалах дела говорится о похищении крупной суммы денег.

Как пишет издание The Bell, в окружении бывшего министра говорят о его затяжном конфликте с акционерами «Альфа-групп». В декабре 2018 года «Альфа» потребовала привлечь Абызова и его партнеров к субсидиарной ответственности по долгам на сумму 33,6 миллиарда рублей.

«Альфа-групп» была крупнейшим кредитором созданной Абызовым инжиниринговой группы Е4, которая работала в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков. Компания обанкротилась в 2015-2016 годах.

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