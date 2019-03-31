На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы

Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко. Ее автора Романа Максимчука поддержали 20 человек.

В тексте обращения отмечается, что такое нововведение можно внедрить в СМИ, книгопечатании и документообороте. Эта мера, добавляет инициатор, может стать одной из санкций против «страны-агрессора».

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия попытается силовым путем помешать проведению выборов президента, которые состоятся 31 марта.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Украина обвиняет соседнее государство в захвате территории, а также утверждает, что российские военные находятся на территории Донбасса. Кремль отрицает и то, и другое, подчеркивая, что на полуострове прошел законный референдум, а на юго-востоке Украины российских силовиков нет.

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