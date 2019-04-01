Власти Якутии решили увеличить поток туристов в 10 раз

Власти Якутии рассказали о планах увеличить туристский поток с 20 тысяч до 250 тысяч человек в год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Ожидается, что это произойдет к 2025 году. Возросший поток туристов должен обеспечить объем вклада в ВРП от туристической отрасли не менее 1 процента.

Чиновники намерены сосредоточить внимание гостей региона на трех основных направлениях: холоде, культуре и природных достопримечательностях. Для этого планируется включить в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской федерации (2019-2025 годы)» инвестиционный проект «Оймякон — Полюс холода».

По данным властей района, в 2018 году Оймякон посетили тысяча туристов, из которых 440 - иностранцы.

Как отмечает ТАСС, полюс холода в Северном полушарии расположен в местности Томтор Оймяконского района Якутии. В феврале 1933 года там была зарегистрирована температура минус 67,7 градуса. Средняя температура в январе составляет минус 61 градус.

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