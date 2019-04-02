ФСБ догнала и задержала иностранные корабли в Баренцевом и Японском морях

В Баренцевом и Японском морях задержаны два иностранных судна за нарушение правил добычи краба в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Японском море капитан одного из судов-нарушителей попытался сбежать от российских пограничников, но те с вертолета высадились на борт корабля. В расставленных браконьерами ловушках были найдены 3195 живых крабов, которых выпустили в море.

Сумма предотвращенного ущерба превысила два миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ доставили экипаж из 22 человек вместе с судном в порт Находки. Под флагом какой страны ходил корабль, не указывается.

В Баренцевом море пограничники задержали норвежский траулер Arctic Swan, занимавшийся добычей креветки в районе острова Малый Айнов. По данным ЦОС, иностранное судно уличено в нарушении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Норвежцев препроводили в порт Мурманска для дальнейшего разбирательства.

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