Российские чиновники возведут храм на месте строительства поликлиники

Власти Петербурга решили возвести храм на проспекте Науки, где ранее планировалось строительство поликлиники. Соответствующий приказ опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, храм займет участок площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным издания «Карповка», в 2016 году на этом месте должны были построить поликлинику, но компания-инвестор «Радуга» не исполнила свои обязательства. После этого участок попросили отдать представители прихода храма священномученика Серафима в Калининском районе.

Несмотря на то что на общественных слушаниях в 2018 году местные жители высказались против (в районе три церкви, а ближайшая поликлиника — в двух километрах), просьбу представителей Русской православной церкви (РПЦ) удовлетворили.

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Ранее стало известно, что переговоры чиновников и РПЦ о передаче ей Исаакиевского собора продолжаются, окончательное решение еще не принято. «Как был переговорный процесс, так он и есть, — все», — сообщил глава комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин.

Распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ было подписано в декабре 2016 года сроком на 24 месяца, 30 декабря 2018-го он истек. Новую заявку церковь не подала.

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