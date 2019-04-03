Убийство московской чиновницы попало на видео

Следком

Убийство 57-летней московской чиновницы Карины Вартановой во дворе одного из жилых домов по Кутузовскому проспекту попало на видео. На кадрах видно, как неизвестный мужчина в капюшоне подошел к женщине и нанес ей ножом несколько ударов, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась на месте. Оперативное видео предоставил «Ленте.ру» Следственный комитет.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 2 апреля у подъезда жилого дома обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранами. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления подозреваемого.

Вартанова работала в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково, уточняет Telegram-канал Hue.

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