Британец передумал быть человеком и стал собакой

Менеджер магазина из английского города Солфорд, графство Большой Манчестер, решил стать человеком-собакой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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37-летний Каз Джеймс (Kaz James) лает на друзей и животных, предпочитает носить вещи в зубах, а не в руках, и ест обед из собачьей миски. У него имеются ошейники, поводки и специальные костюмы с лапами и масками. За два костюма из резины он заплатил по 400 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей). Костюм из меха, сшитый по его меркам в Канаде, обошелся в две тысячи фунтов стерлингов (170 тысяч рублей).

«Я никогда не чувствовал себя человеком, — утверждает Джеймс. — Я всегда ощущал себя, как пес, который оказался не на своем месте». Мужчина считает, что собачьи черты прослеживались в его поведении с шести лет. Он никому не рассказывал о своих чувствах, пока не нашел людей с похожими интересами. При этом Джеймс уверяет, что его хобби не связано с фетишизмом и лишено сексуального подтекста.

В 2017 году сообщалось, что в Новой Зеландии планировали устроить родео, на котором животных заменят людьми в овечьих костюмах. Организаторы состязаний пошли на такой шаг из-за запрета на использование настоящих овец.

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