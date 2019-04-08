На Украине рассказали о долетающих до Крыма ракетах и нервничающих россиянах

Советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков заявил о созданных на Украине ракетах, способных поразить цели в Севастопольской бухте. Об этом он рассказал блогеру Владимиру Бучко.

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Сидя на кухне, он сказал, что «россияне нервничают» из-за крылатых ракет наземного базирования «Нептун», способных преодолеть около 300 километров. При этом, по утверждению Бирюкова, запущенный снаряд летит над водой на сверхнизкой высоте.

В конце декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета по национальной безопасности и обороне заявил, что в 2019 году украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей. В течение 2019 года планируется провести их финальные испытания.

Также, пообещал Порошенко, Украина начнет серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. По мнению украинского президента, ввод в строй этих ракет серьезно укрепит обороноспособность страны.

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