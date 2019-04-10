В 2019 году фестиваль «Архстояние» в Никола-Ленивце объединит 321 участника, включая художников, архитекторов, местных жителей, музыкантов, волонтеров и кураторов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля и впервые займет почти 300 гектаров земли. Его гости смогут смогут увидеть объект Николая Полисского «Угруан», услышать пять новых опер, а также посетить лекционную и дискуссионную программу.

Отмечается, что «Угруан» станет первым цветным объектом в Никола-Ленивце. Для его создания используют несколько тысяч веток лозы, а вокруг него организуют творческий городок, где можно будет наблюдать за появлением объекта в режиме реального времени.

Ночные мероприятия фестиваля пройдут у сцены «Мебиус». Поддержку окажет музыкальный лейбл Leveldva.

Первые билеты на «Архстояние» по цене 2000 рублей уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте фестиваля.

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