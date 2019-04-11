Гендиректор «Черкизово» рассказал о причинах отказа компании от SPO

Крупнейший российский производитель мясной продукции группа «Черкизово» отказалась от SPO на 200 миллионов долларов, которое было намечено на весну 2019 года. Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, причиной отказа от размещения стала недооцененность российского фондового рынка, а также негативная макроэкономическая и политическая обстановка.

По словам Сергея Михайлова, книга заявок должна была закрыться 10 апреля. «Но мы увидели, что, несмотря на определенный интерес инвесторов, сделать успешную сделку не получается, а задачи привлечь деньги любой ценой не было, потому сегодня и решили отказаться от размещения», — рассказал он.

При этом, рассказал собеседник газеты, все факторы для успешного SPO были: компания показала отличный рост в прошлом году и в нынешнем. Кроме того, интерес инвесторов к производителям мяса остается высоким.

Гендиректор компании также отметил, что долгосрочная стратегия «Черкизово» в горизонте 5–10 лет предусматривает сохранение статуса публичной компании. «Мы по-прежнему считаем, что можем предложить инвесторам хорошую возможность для вложения, продолжим мониторить рынки, чтобы понять, когда у инвесторов возникнет возможность адекватно оценить компанию без влияния макроэкономических факторов», — подчеркнул Сергей Михайлов.

