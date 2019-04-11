Девушка порыбачила в красном платке и угодила в тюрьму

Популярную китайскую блогершу посадили в тюрьму за видео, на котором она рыбачит в красном платке. Об этом сообщает портал Inkstonenews.

Пользовательница под ником Tang, проживающая в провинции Сычуань, опубликовала ролик на платформе Kuaishou. Внимание полиции привлек ее аксессуар — отличительный нашейный платок молодежной коммунистической организации Young Pioneers (Пионерское движение).

«Поведение Tang — это серьезное осквернение памяти патриотов-мучеников, чести Пионерского движения и патриотических чувств народа», — прокомментировали в полиции. За красный платок девушка получила 12-дневное заключение под стражу и штраф в размере одной тысячи юаней (около 10 тысяч рублей).

Аккаунт блогерши удалили с платформы.

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Издание отмечает, что о значении красного платка китайцы узнают в раннем детстве. Родители учат детей почтительно относиться к этой вещи, поскольку она символизирует кровь мучеников коммунизма.

В апреле стало известно, что заключенный под стражу наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо, запускает одноименную линию одежды. Соучредителем бренда стала 29-летняя жена Гусмана Эмма Коронель Аиспуро. Она рассказала, что пара открывает бизнес в честь своих семилетних дочерей-близняшек.

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