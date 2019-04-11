Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом

Российский бизнесмен Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик, вспомнил, как ему помог освободиться из тюрьмы певец Иосиф Кобзон. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

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Тохтахунов в 1972 году был осужден на год за нарушение паспортного режима. «На тот момент я уже имел друзей в шоу-бизнесе, и моему освобождению действительно поспособствовал Кобзон. Они с Юрием Антоновым даже дали концерт для сотрудников милиции, но это не помогло. Тогда в Москве Иосиф Давыдович обратился к руководству МВД СССР. Сначала они отказали, но затем проверили меня, ничего не нашли, и срок удалось сократить. Кобзон очень просил за меня, говорил, что я не такой, как они себе надумали, хоть и играю в карты. К слову, просила и София Ротару», — поделился он.

В 1995 году США аннулировали визу Кобзона по причине возможной причастности певца к «незаконным операциям с любым из подлежащих контролю препаратов». Неофициально озвучивались версии о связях Кобзона с так называемой «русской мафией».

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.

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