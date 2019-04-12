Пытавшийся выгнать фонд Сороса юрист Карамзин задержан за мошенничество

В подмосковной Балашихе задержан 48-летний серийный мошенник, сообщила «Ленте.ру» Евгения Кирюшина, официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР).

Она уточнила, что ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на мошенничество», следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте.

«С 2007 года обвиняемый, практикующий юрист, самостоятельно изготавливал на компьютере договора займа между собой и своими знакомыми, указывая в них крупные суммы, которые он якобы передавал. При этом подписи в документах были подделаны. В дальнейшем юрист, используя свои связи в судебной системе, он добивался вынесения судебных решений в свою пользу. Сумма ущерба только по известному эпизоду составляет более 46 миллионов рублей», — рассказала Евгения Кирюшина.

Таким образом, обвиняемый путем обмана совершил покушение на мошенничество на общую сумму более 46 миллионов рублей. Она так же уточнила, что юрист проверятся на причастность к совершению еще нескольких аналогичных преступлений.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный Кантемир Карамзин — известный московский юрист, который, в частности, пытался выселить фонда Сороса из здания на Озерковской набережной, что привело к прекращению работы Фонда. Это имя связывают с серией скандалов, в том числе — с рейдерскими захватами. Известно, что до середины 1990-ых Кантемир Карамзин носил другое имя — его тогда звали Артур Кокоев.

«В правоохранительные органы еще в мае 2015 года обратился ветеран боевых действий на Северном Кавказе, ныне писатель, который сообщил, что по поддельным документам его обязали выплатить свыше 200 тысяч долларов США, которые он якобы взял взаймы у юриста Карамзина. Изъятые в суде материалы были отданы экспертам, и те установили, что и подпись кредитора, и подпись заимодавца выполнены одной рукой — скорее всего, самим Карамзиным», — рассказал наш собеседник.

В дальнейшем в Следственный комитет поступило еще три аналогичных заявления. И во всех фигурировали поддельные подписи на фальшивых договорах займа. Все факты сейчас активно проверяются.

По данным нашего источника, Карамзин в основном проживает в США, в штате Майами, и в Москве не появлялся с 2016 года. Только 10 апреля он приехал в Россию, но в Шереметьево был задержан и доставлен к следователю.

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