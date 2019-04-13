Буйного водителя примотали скотчем к столбу

Участника ДТП в Киеве примотали к столбу скотчем, чтобы он не мог покинуть место происшествия. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Киев оперативный».

Отмечается, что водитель Ford в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль Toyota на автозаправке. После этого он и пассажирка, которая также была нетрезвая, начали угрожать водителю иномарки.

В результате девушку удалось успокоить, и она пошла спать в машину, а агрессивного водителя пришлось ограничить в движении. Полиция составила на мужчину несколько протоколов.

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