Глава ДНР резко сменил имидж

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оделся в стиле милитари на церемонию награждения местных силовиков. Это первое его появление на публичном мероприятии в одежде такого стиля, пишет украинское издание «Новости Донбасса».

Кадры с церемонии, состоявшейся 15 апреля, опубликовала пресс-служба Пушилина. Где конкретно прошло мероприятие — не уточняется, но глава ДНР отметил, что «рад сегодня быть здесь, на южном форпосте» республики.

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До этого Пушилин предпочитал появляться перед камерами в гражданской одежде — судя по фотографиям на его сайте, это классический костюм с галстуком. Его предшественник на посту главы ДНР, ныне покойный Александр Захарченко, наоборот, был известен тем, что практически всегда был одет по-военному.

Денис Пушилин, один из создателей ДНР, официально возглавил самопровозглашенную республику 20 ноября прошлого года по итогам проведенных там выборов. До этого он два с половиной месяца был исполняющим обязанности главы ДНР, сменив в этой должности вице-премьера Дмитрия Трапезникова, который руководил республикой в течение семи дней после гибели Захарченко в Донецке 31 августа.

Украинские власти считают Пушилина преступником, он внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Канады, Швейцарии и других стран.

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